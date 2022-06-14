لمريض السكرى .. كلاب تكتشف نقص السكر فى الدم لدى أصحابها

كتب - حسام الشقويرى

بعد ورود تقاريرعن إظهار كلاب أليفة غير مدربة تغيرات سلوكية عندما كانت مستويات السكر في الدم لدى أصحابها منخفضة ، بدأ الخبراء في دراسة طرق لتدريب الكلاب بشكل خاص على ملاحظة الناس وتنبيههم حسبما نشر موقع webmd

يعتقد العلماء أن الكلاب تشم التغيرات الكيميائية في أنفاسك ولعابك وعرقك التي تحدث عندما تتغير مستويات السكر في الدم.

يتم تدريب كلاب التنبيه لمرضى السكري على استخدام عينات من العرق مأخوذة من أصحابها المحتملين ، بما في ذلك بعض العينات المأخوذة عندما يكون الشخص يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم ، وبعضها يتم أخذها عندما يكون لديهم مستويات طبيعية من السكر في الدم. تتم مكافأة الكلاب أثناء التدريب في كل مرة يكتشفون فيها انخفاض عينة السكر في الدم.

هل كلاب خدمة مرضى السكر موثوقة؟



وجدت العديد من الدراسات العلمية أن كلاب الخدمة المصابة بداء السكري تنجح في التنبيه في كثير من الأحيان عندما يعاني صاحبها من انخفاض في نسبة السكر في الدم أكثر مما تنجح عندما يكون مستوى السكر في الدم طبيعيًا. ‌

ووجد باحثون آخرون أن الكلاب المنبهة لمرض السكري تختلف اختلافًا كبيرًا في مدى دقة اكتشافها لتغيرات السكر في الدم ، حيث لم يكن أداء العديد من الكلاب أفضل مما كان سيحصل عليه بالصدفة.

أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن الكلاب المنبهة لمرض السكري غالبًا ما تكتشف نقص السكر في الدم لدى أصحابها عندما لا تظهر عليهم أي أعراض ولا يعرفون بطريقة أخرى أن نسبة السكر في الدم لديهم منخفضة. لكن الكلاب كانت أقل دقة بكثير من جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر ، وهو جهاز يمكن ارتداؤه يفحص نسبة السكر في الدم على مدار اليوم.

التحديات مع كلاب خدمة مرضى السكر



من الأسباب الرئيسية التي تجعل الكثير من مرضى السكري يريدون كلبًا منتبهًا لمرض السكري هو تنبيههم عندما ينخفض ​​سكر الدم لديهم أثناء نومهم. لكن المشكلة في ذلك هي أن الكلاب يجب أن تنام أيضًا ، وقد وُجد أن دقتها أقل بكثير في الليل. ‌

التحدي الآخر مع الكلاب المنبهة لمرض السكري هو أنها تكلف عادة ما بين 8000 دولار و20000 دولار في البداية. على الرغم من أن بعض المنظمات تقدم كلاب خدمة مجانية إذا دفعت مقابل التدريب ، فقد يكون من المفيد إجراء المزيد من البحث.

كما هو الحال مع جميع الحيوانات ، هناك نفقات مستمرة للحفاظ على تنبيه الكلب المصاب بمرض السكري ، مثل فواتير الطبيب البيطري وشراء الطعام. قد يحتاج الكلب أيضًا إلى اختباره بانتظام من قبل مدرب للتأكد من أنه لا يزال قادرًا على اكتشاف التغيرات في مستويات السكر في الدم. قد يؤدي ذلك إلى احتياج بعض الكلاب إلى تدريب إضافي من وقت لآخر.