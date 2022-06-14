وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المحققين ركزوا -خلال الجلسة- على سماع شهادة مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب، والذين أكدوا أنه لم يعترف بالهزيمة رغم أنهم نصحوه بالاعتراف بعدم الإعلان عن الفوز.

وكانت اللجنة قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.