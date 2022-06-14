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كاتب بريطانى: أوكرانيا فى حاجة إلى أسلحة ثقيلة لمواجهة القوات الروسية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:21 م
كاتب بريطانى: أوكرانيا فى حاجة إلى أسلحة ثقيلة لمواجهة القوات الروسية حرب أوكرانيا
كتبت رباب فتحى - وكالات

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قال الكاتب البريطاني دان صباغ "إن أوكرانيا في حاجة إلى مزيد من الأسلحة، ولاسيما الثقيلة، حتى تتمكن من مواجهة القوات الروسية".

وأضاف الكاتب - في مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - أن أوكرانيا تناشد الدول الغربية تقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة، مثل المدفعية والصواريخ، لكي تتمكن من مواكبة القوة العسكرية المفرطة التي تستخدمها روسيا ضدها.

وأوضح الكاتب أن ميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئيس الأوكراني ناشد الغرب، في رسالة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، إمداد بلاده بحوالي 300 منصة إطلاق صواريخ إلى جانب 500 دبابة و1000 مدفع من طراز هاوتزر، مؤكدا أن بلاده في أشد الحاجة لمثل هذه النوعية من العتاد الحربي الثقيل حتى تتمكن من تحقيق النصر على القوات الروسية.

وأشار الكاتب إلى أن رسالة المستشار الرئاسي تأتي قبل يومين من اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المزمع عقده غدا الأربعاء في بروكسل؛ لمناقشة إمدادات الأسلحة التي سوف يقدمها الحلف لأوكرانيا في الفترة القادمة، موضحاً أن الاجتماع الذي سوف يترأسه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، وهو الثالث من نوعه منذ بداية الأزمة الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي.

ورأى أن الاجتماع يأتي في وقت تعاني فيه القوات الأوكرانية من صعوبات شديدة في مواجهة القوات الروسية بسبب القوة المفرطة التي يستخدمها الجيش الروسي في المعارك الدائرة شرق البلاد، حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتا إلى تعهد ألمانيا في نهاية أبريل الماضي بتقديم مدافع هاوتزر ومدفعية متنقلة من طراز "جيبارد"، إلا أن تلك الشحنات من الأسلحة لن تصل إلى أوكرانيا قبل نهاية الشهر الحالي، وهو أمر أصاب كييف بالإحباط.


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الحرب الأوكرانية

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بوتين

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