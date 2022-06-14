اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:52 م
أكرم القصاص
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قوات الإنقاذ النهرى تحاول استخراج طفل غرق بالدقهلية رغم ارتفاع منسوب المياه.. صور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:14 م
قوات الإنقاذ النهرى تحاول استخراج طفل غرق بالدقهلية رغم ارتفاع منسوب المياه.. صور جانب من محاولات العثور على الطفل الغارق
فريق المحافظات

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شهدت قرية ميت ضافر التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية تجمهر عدد من أهالي القرية، وذلك تزامنا مع وصول قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن طفل انزلقت قدماه وسقط داخل المياه.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان، إشارة من البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتلقى بلاغ من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لنفس المركز، بسقوط طفل يدعى محمد أحمد يوسف 4 سنوات في مياه البحر الصغير الرابط بين مدينة المنصورة والمطرية.
 
على الفور تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس ووصول قوات الإنقاذ النهري، والتوجه لمكان الواقعة محل البلاغ، وتقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الطفل داخل المياه.
 
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