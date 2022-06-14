قرارات النيابة العامة فى واقعة تسمم 61 شخصًا بسبب وجبة سمك فى ديرب نجم

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة بالشرقية، حجز بائعة سمك ونجلتها فى واقعة تسمم 61 شخص إثر تناولهم وجبة سمك مشوى، لحين ورود تحريات البحث الجنائي،وتحريات مباحث التموين، وتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس المدينة والتموين والصحة لفحص السمك لبيان مدى صلاحيته، والاستعلام عن وجود رخصة مزاولة مهنة لبائعة السمك وابنتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على بائعة سمك وابنتها، على خلفية إصابة 61 شخصا من أهالى مركز ديرب نجم بأعراض تسمم، نتيجة تناولهم وجبة سمك مشوى من السوق الأسبوعي بمدينة ديرب نجم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين أن عددهم 61 مصابًا، ومصابة من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائع متجول في أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوي الذي تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزي لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة.

فيما ألقى ضباط مباحث ديرب نجم القبض على " عليه ع ع ع " 45 عاما بائعة سمك مقيمة قرية الحبش دائرة مركز الإبراهيمية ونجلتها " رغدة" 23 عاما، ووجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.