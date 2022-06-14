جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه في "اليرزة" للوسيط الأمريكي بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكشتين، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

وتناول اللقاء موضوع ترسيم الحدود البحرية، حيث يدور جدل واسع داخل لبنان حول الخط البحري المعتمد لحدود لبنان للتفاوض على أساسه مع إسرائيل، حيث تنص الوثائق المودعة لدى الأمم المتحدة على اعتماد الخط 23 كحد لبناني للتفاوض، فيما طالب البعض لتعديل الخط لإضافة قرابة 2000 كيلو متر جنوبا للمنطقة المتنازع عليها ليتم اعتماد الخط 29 كحد لبناني بدلا من الخط 23 وذلك استنادا إلى دراسات شارك الجيش اللبناني في إعدادها. إلا أنه لم يصدر قرار رسمي من الدولة اللبنانية حتى الآن باعتماد الخط 29 كخط تفاوضي وهو ما أثار جدلا واسعا داخل لبنان خلال الفترة الماضية.