فصل التيار الكهربائى عن 24 قرية بـ 6 مراكز فى كفر الشيخ غدا للصيانة

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعهم بسيدي سالم ومطوبس، والحامول، وقلين، وفوه، ودسوق، غداً الأربعاء الموافق 15 يونيو الجارى، لإجراء الصيانة الدورية، وتركيب عدد من الأعمدة الجديدة، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأضافت: سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 5 شباس عمير بقلين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العري جنوب دسوق، وتتأثر بعملية كفر العرب والقبايل، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الغنايمة بسيدي سالم، ويتأثر بعملية الفصل الغنايمة وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن ري 3 الخفي بالحامول، ويتأثر بالفصل 45 والرقوه و46 و44 والمحلاوية والطرفيات، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي شمشيرة بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.

وتابعت: كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو دراز، وتتأثر بعملية الفصل قرية أبو دراز وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات لتركيب أعمدة إنارة، وهي مغذيات الشاعر والمغني وخليج بحري وبرمبال والقنال ومعدية رشيد 2 ، وتتأثر بالفصل قرى الشاعر وتوابعها، والقني وعزبة عمرو والهكوسي، وقرى خليج بحري، وبرمبال وجزء من منية المرشد، وكوم دميس وتوابعها، والبصرات والربايعة، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي طويلة نشرت والمرازقه، وتتأثر بالفصل طويلة نشرت وتوابعها، وعزبة شماس.