غدا.. 3 آلاف شخصية حكومية ومصرفية دولية يشاركون بالاجتماعات السنوية لـ"أفركسيم بنك"

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تشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفركسيم بنك)، والتي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع لأفركسيم بنك غدا الأربعاء بالعاصمة الإدارية، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات، التي تستمر لمدة 4 أيام ( من 15 وحتى 18 يونيو الجاري)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقي والتي تهدف للإسراع في عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وتبحث الاجتماعات عددا من الموضوعات الرئيسية، على رأسها تفعيل إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، ( AfCFTA ) في مرحلة ما بعد كوفيد 19 من خلال الاستفادة من طاقة الشباب، وأيضا اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، كطريق للتحول نحو عالم متغير، كما ستناقش مستقبل التكامل الاقتصادي في القارة وسبل تمكين الشباب الأفريقي والاستفادة من الطاقات الإبداعية في تحقيق التحول الاقتصادي.

ومن المخطط أن يشهد اليوم الأول 15 يونيو الجاري، عقد 5 جلسات، تبدأ بالجلسة الافتتاحية وكلمة بنيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أفركسيم بنك، ثم كلمة الترحيب من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

يعقب ذلك الكلمة الرئيسية حول إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية في مرحلة ما بعد كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية: الفرص والتهديدات التي تواجه اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، ويلقيها مايكل سبنس أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بكلية ستيرن بجامعة نيويورك والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.

ويشارك في الجلسة الأولى، كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل أجندة 2030، تشارلز سولودو محافظ ولاية أنامبرا محافظ البنك المركزي السابق بجمهورية نيجيريا، الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، والدكتور ريمي ريوكس الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويتحدث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات الإفريقية والتجارة في الجلسة العامة التي يديرها الدكتور دونالد كابيروكا الرئيس السابق لبنك التنمية الإفريقي، ويتحدث فيها أيضا زينب أحمد وزيرة الموازنة والمالية والتخطيط الوطني بنيجيريا، الدكتور أداما كوليبالي وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوت ديفوار، والدكتور بابا ندياي رئيس شعبة الدراسات الإقليمية بالقسم الإفريقي بصندوق النقد الدولي، وريبيكا غرنسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد.

وتناقش الجلسة الرابعة، اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية: بوابة إفريقيا للاستقلال الاقتصادي، ويتحدث فيها الدكتور هوارد نيكولاس أستاذ الاقتصاد جامعة إراسموس روتيردام بهولندا، وتعقد بالجلسة الخامسة، حلقة نقاشية مع الدكتور أولوسيغون أوباسانجو رئيس نيجيريا السابق، حول تاريخ ومستقبل اندماج إفريقيا في عالم التغيرات الجيوسياسية.

ويشهد اليوم الثاني، 16 يونيو الجاري، عقد 5 جلسات أيضا، بينها جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي - أفركسيم بنك وتدور حول دور البنك في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية ودعم تحول الاقتصادات الإفريقية من خلال التجارة، ويتحدث في الجلسة بنيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفركسيم بنك.

ويتناول طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة دور مبادرات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفركسيم بنك)، في دعم التنمية في مصر.

وتركز الجلسة الثانية، على مناقشة تفعيل عمل منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية من أجل إفريقيا التي نريدها، ويديرها وامكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويتحدث خلالها روزا ويدكر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ويدكر، ريجوبر أنديلي وزير المالية في جمهورية الكونغو، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة المصرية، وأماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، لوك ماغلوار وزيرة التجارة بجمهورية الكاميرون، مايك أوجبالو الرئيس التنفيذي لنظام المدفوعات والتسويات الإفريقية ( PAPSS )، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

وتبحث الجلسة الثالثة، تمويل الإجراءات التنفيذية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية في ظل إضطراب منظومة التمويل العالمية، ويتحدث فيها، مالانجو كابيدي محافظة البنك المركزي بالكونغو الديمقراطية رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، سمايلا زوبيرا الرئيس التنفيذي لشركة التمويل الإفريقية، هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سيدي ولد تاه المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أدماسو تاديسي المدير التنفيذي لمجموعة بنك التجارة والتنمية التابع للكوميسا.

ويشارك محافظ القاهرة خالدعبد العال، في الجلسة الرابعة حول تحفيز قوة التحول الاقتصادي للمحافظات التابعة للدولة في عصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك بجانب كل من الدكتور أوكيزي فيكتور الحاكم التنفيذي لولاية أبيا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، سيلي زيكالالا رئيس حكومة إقليم كوازولوناتال بجنوب إفريقيا، كما تتناول الجلسة الخامسة جلسة نقاشية حول دور الشركات الرائدة ومستقبل التكامل الاقتصادي في أفريقيا ويتحدث فيها أيمن الجوهري العضو المنتدب لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا.

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث 17 يونيو الجاري، والذي يشهد 9 جلسات، ويدور حول تمكين الشباب الإفريقي للاستفادة من إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة في عصر ما بعد كوفيد 19، بجلسة تتناول الأفكار الملهمة للجيل القادم من رواد الأعمال الأفارقة، ويتحدث فيها اليكو دانجوتي رئيس مجموعة دانجوتي للصناعة، فيما تتناول الجلسة الثانية تمكين الشباب الإفريقي ويديرها بولاني أوستين المؤسس والعضو المنتدب لشركة تيرا كالتشر، ويتحدث فيها فلوري لايسر الرئيس التنفيذي لمجلس الشركات الإفريقي، شيدو كليوباترا مبعوث رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب وعمر هجرس الرئيس التنفيذي لشركة تريلا المصرية.

وتشهد الجلسة الثالثة إطلاق بنيدكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (افركسيم بنك) لتقرير التجارة الإفريقية، فيما تناقش الجلسة الرابعة سبل الاستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الإفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي، ويتحدث فيها لاي محمد وزير المعلومات والثقافة بجمهورية نيجيريا، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وفرانسواز ريمارك وزير الثقافة بكوت ديفوار ، وسيسوما ميناتا مفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشئون الإنسانية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وسيكون ، دور المؤسسات المالية التنموية وبنوك التصدير والاستيراد في تمويل ريادة الاعمال لدفع التحول الاقتصادي في أفريقيا في عصر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، موضوع الجلسة الخامسة التي يتحدث فيها هارشا بنجاري العضو المنتدب ببنك التصدير والاستيراد الهندي، أبو بكر بيلو الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد النيجيري، عمرو كامل نائب الرئيس التنفيذي ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وتجمع الجلسة السادسة بنيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة افركسيم بنك وتوني المولى شركة هيرس هولدنج لمناقشة مدى استطاعة مؤسسات التمويل الإفريقية خلق نظم رأسمالية تستطيع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى.

ويشهد اليوم الثالث ، عقد 3 جلسات متزامنة مع الجلسات الرئيسية، الأولى حول الابتكار وتطور الصناعات الثقافية والإبداعية في القارة الإفريقية، وتشارك فيها الدكتورة رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، والثانية حول مدى الاستفادة من طاقات الشباب الإفريقي لقيادة التحول الاقتصادي، ويشارك فيها الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، والجلسة الثالثة حول الشباب والمرأة وريادة الأعمال في إفريقيا ويشارك فيها شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي.

كما يشهد المؤتمر أيضا 10 فعاليات، حول إدارة الاحتياطي في ظل تغيرات الهيكل المالي العالمي، التخلص من مصيدة الاعتماد على الموارد الخام في إفريقيا، دور الشباب في تعزيز التنمية الاقتصادية، استخدام البيانات البديلة والتعلم الآلي في التنبؤ بالتجارة في إفريقيا، التحول عن الليبور في افريقيا، الاستفادة من إمكانيات الشباب من أجل تحقيق سوق منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وتتضمن تلك الفعاليات أيضا،عقد مائدة مستديرة لجمعية رجال الأعمال المصرية الأفريقية، لاستعراض نتائج دراسة استقصائية للقطاع الخاص حول التجارة والاستثمار في القارة، وفعالية حول تعزيز تجارة السلع الزراعية والبستانية مع التركيز على دور المرأة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الشباب والنساء في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية.

ويختتم المؤتمر فعالياته في اليوم الرابع 18 يونيو الجاري، بعقد الاجتماع السنوي الـ 29 للجمعية العمومية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي افركسيم بنك.