وذكرت جامعة الدول العربية - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الاجتماع عرض لتجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفنى فى مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، والذى أعدته الأمانة العامة، والبروتوكول الذى أعدته الجزائر.

كما سيتم متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، فضلا عن متابعة أعمال مجموعة العمل المفتوحة العضوية حول الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك، الذي يهدف لوضع إطار قانونى تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.