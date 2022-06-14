يعقد غدا الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية اجتماع فريق عمل الخبراء العرب المتخصصين فى حماية المستهلك فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لمدة يومين، حيث سيتم فيه مناقشة ومتابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة.
وذكرت جامعة الدول العربية - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الاجتماع عرض لتجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفنى فى مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، والذى أعدته الأمانة العامة، والبروتوكول الذى أعدته الجزائر.
كما سيتم متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، فضلا عن متابعة أعمال مجموعة العمل المفتوحة العضوية حول الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك، الذي يهدف لوضع إطار قانونى تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.
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