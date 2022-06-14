اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:20 ص
أكرم القصاص
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وتغذيته ماديًا وسياسيًا..

عزام الأحمد: الانقسام الفلسطينى أحد أهداف قوى إقليمية ودولية عملت على تشجيعه

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:00 ص
عزام الأحمد: الانقسام الفلسطينى أحد أهداف قوى إقليمية ودولية عملت على تشجيعه عزام الأحمد
أ ش أ

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قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، إن الانقسام الفلسطينى كان أحد أهداف قوى إقليمية ودولية عملت على تشجيعه وتغذيته ماديًا وسياسيًا. 

وأضاف الأحمد، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين، أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا وأطراف عربية اتخذوا من الانقسام ذريعة للتهرب من واجباتهم. 

وأشار الأحمد إلى أنه جرت طيلة سنوات الانقسام حوارات مُتكررة ومتعددة، وتم التوقيع على اتفاقيات لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وكان آخرها التحرك من قبل الأشقاء فى الجزائر بداية العام الجارى، مُبينًا أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ أى من هذه الاتفاقات، من أجل طى هذه الصفحة السوداء فى تاريخ الشعب الفلسطيني.

 

 


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