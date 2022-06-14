طالبة تعثر على طفل حديث الولادة أمام مدرسة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

عثرت طالبة على طفل رضيع أمام مدرسة في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم إبلاغ قسم الشرطة، واستلم رجال المباحث الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على طفل أمام إحدى المدارس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طالبة عثرت على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى أمام المدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإيداع الطفل دار رعاية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.