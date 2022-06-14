ضبط 970 كيلو قمح محلى داخل محل لبيع الأعلاف بحملة تموينية فى الشرقية

وشنت إدارة تموين الحسينية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة ورئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية للتفتيش على مصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية التي تقوم ببيع الأعلاف للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين والمقرارات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2644 جنح الصالحية الجديدة ضد "م.أ" حيال صاحب محل لبيع الأعلاف بناحية الصالحية الجديدة وتم ضبط 13 شيكارة قمح محلى بإجمالى 970 كيلو قمح على ذمة المحضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنه.

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 970 كيلو قمح محلى داخل محل لبيع الأعلاف الحيوانية فى حملات تموينية ورقابية بنطاق مركز الحسينية، فى إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق ومصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.