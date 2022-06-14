ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة تاجرى مخدرات فى منطقة الشروق بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط 9 كيلو من مخدر الحشیش بحوزة شخصین بمنطقة الشروق بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، من خلال تكثیف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لمدیریة أمن القاھرة لتفقد الحالة الأمنیة بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط (شخصین، قیادة أحدھما، وبحوزتھما (كمیة من مخدر الحشیش وزنت 9٫5 كیلو جرام – مبلغ مالى – مقیمان بنطاق محافظتى "القلیوبیة – الإسماعیلیة")، وذلك حال استقلالھما إحدى السیارات.

وبمواجھتھما اعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البیع، والھواتف للتواصل مع عملائھما، والسیارة لسھولة تنقلاتھما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وتم حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.