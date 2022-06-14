ضبط تشكيل عصابي من 9 أفراد بحوزتهم حشيش وهيروين وسلاح وطلقات بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابى يضم 9 أفراد من بينهم سيدة وبحوزتهم 1400 جرام من مخدر الحشيش و40 جراما من مخدر الهيروين و316 علبة بيرة و103 عبوة خمور وسلاح نارى وسلاح أبيض وطلقات نارية بدائرة مركز سوهاج.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط الإدارة عن قيام عبد الباسط ج م م 41 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه فـى قضية " مخدرات "و إدريس س م ع - " " 53 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـى قضية سرقة " ومحمد ا س م - " " 25 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز وإسماعيل م ا ا 30 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـى عدة قضايا أخرهم قضية " بلطجة " والشاذلى م ع ا 25 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـى قضية سرقة مسكن " ونصر الدين م م ر 39 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز ومحمود ا ع 19 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـى قضية سلاح بدون ترخيص " وظريف ج ع م 36 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه فـى عدة قضايا أخرهم قضية " ضرب " والمطلوب للتنفيذ عليه فـى القضايا أرقام " تبديد " وضرب " وصفية ش د ا - " 26 سنة ربة منزل وتقيم أول سوهاج والسابق اتهامها فـى قضية " ضرب "بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى بسوهاج أسفرت عن ضبط المتهمين بمساكن من الأول حتى الثالث وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالى 1400 جرام و كمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام و" 316" عبوة بيره و" 103 " عبوة خمور فرد روسى محلى الصنع و" 3" طلقات عدد " 6" قطع سلاح أبيض ومبلغ 6250 جنيهاً و" 2 " ميزان حساس و" 9" هاتف محمول سيارة ملاكى سوهاج.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم والميزانين لإعداد المخدر للبيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسيارة للتنقل بها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.