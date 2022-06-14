ضبط ألمانى يترجم أخبارا دعائية لداعش من العربية وينشرها على تليجرام

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية، اليوم الثلاثاء، توقيف مواطن ألماني، يشتبه في أنه كان يترجم من العربية إلى الألمانية مواداً دعائية لـ"داعش"، وينشرها على النت عبر تطبيق "تليجرام".

وبحسب الادعاء العام، وفقًا لما نشرته صحيفة دوتش فيله، فإن الرجل يواجه اتهامات بالإعداد لعمل عنف خطير والانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، وذكر الادعاء العام أن الرجل حاول، من بين أمور أخرى، تلقي تدريباً عسكرياً على يد "داعش" في سوريا، ثم أراد المشاركة في عمليات قتالية أو هجمات إرهابية. ومع ذلك، فشل في الدخول إلى مناطق "داعش" مرتين، ليعود لممارسة أنشطته من ألمانيا.

وجاء في بيان الادعاء العام: مهمته كانت في الأساس ترجمة نصوص "داعش" الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية من العربية إلى الألمانية وتوزيعها على قنوات مختلفة في تطبيق "تليجرام" في البلدان الناطقة بالألمانية.

كما ذكر الادعاء العام أن تنظيم "داعش" يعتبر هذا الإسهام معادلا للانخراط المباشر في الجهاد العنيف، وأوضح المدعي العام أن عملية القبض على المتهم تمت بالتنسيق مع سلطات التحقيق في سويسرا، حيث جرت عمليات اعتقال وتفتيش متزامنة ضد ثلاثة مشتبه بهم.