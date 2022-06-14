صحة دمياط: فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للبنات

دمياط معتز الشربينى

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بدمياط عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للبنات للعام الدراسى 2022/2032 من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 /2021 وطبقا للشروط المُعلن عنها...

وفيما يخص الأوراق المطلوبة .. يتم تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد وشهادة النجاح بالاعدادية وأيضا بطاقة ولى الأمر، على أن تقدم الأصول فى حالة القبول

وسيتم التقديم طبقا للمجموع وذلك ....

اولاً.. من مجموع 273 إلى 280 درجة يبدأ التقديم اعتبارا من الأحد 26 يونيو حتى الثلاثاء 28 يونيو 2022

ثانياً.. من مجموع 267 حتى أقل من 273 درجة يبدأ التقديم اعتبارا من الأربعاء 29 يونيو حتى الاثنين4 يوليو 2022

ثالثاً ..بالنسبة للمتخلفين من جميع المراحل سيتم التقديم فى 7يوليو 2022

كما ستعقد امتحانات مادتى الإملاء واللغة الانجليزية لمن اجتاز شرط المجموع والاحتياطى بجميع المدارس يوم الأحد الموافق 31 يوليو فى تمام العاشرة صباحا ولا يسمح بالتأخير " درجة اجتياز الإملاء واللغة الانجليزية 7.%" ،وسيتم اعلان النتيجة بجميع المدارس يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2023 ،على أن يكون آخر موعد لتلقى التظلمات يوم الأحد الموافق 7 أغسطس

وفيمايلى بيان بمواعيد المقابلة الشخصية واختبارات القدرات وكشف الهيئة بمقر المدارس...

- مدرسة تمريض دمياط..( الأحد 14 اغسطس)

- مدرسة تمريض كفر سعد..( الاثنين 15 أغسطس )

- مدرسة تمريض فارسكور..( الثلاثاء 16 أغسطس )

٤- مدرسة تمريض الزرقا ..( الأربعاء 17 أغسطس )

٥- المتخلفين من جميع المدارس ..( الخميس 18 أغسطس )

لن تقبل أى أوراق فى غير الموعد المحدد لكل فئة .