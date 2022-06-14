صحة الشرقية تقدم الخدمة لأكثر من 22 ألف منتفعة خلال حملة "حقك تنظمى"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الثاني بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لعدد 11637 منتفعة بالمحافظة، وبلغ الحاصلات علي وسائل 8452 سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم 22800 خلال يومين، والحاصلات على وسائل 17403 سيدة حتى الآن، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن حملة "حقك تنظمي" انطلقت يوم الأحد الماضي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولي للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد 224 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد 15 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من 116 طبيبا مدربا، و314 ممرضة، و465 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي "العاشر من رمضان، القنايات، الإبراهيمية، القرين، الحسينية، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، أبو حماد"، وتستمر لمدة 5 أيام من 12 حتي 16 يونيه الجاري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.