شاب يقتل شقيقه بـ 11 طعنة فى القلب بسبب خلافات الميراث بالبحيرة

البحيرة - فريق محافظات

شهدت محافظة البحيرة، اليوم مصرع شاب على يد شقيقه بمدينة النوبارية بعد نشوب مشادة كلامية بينهما علي خلافات بسبب الميراث، انتهت تلك المشادات إلي مقتل الشاب بـ 11 طعنة في القلب، ليقع جثة هامدة غارقاً في دمائه.

تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفي النوبارية العام، غارقاٌ في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي “عيد جمعة” به 11 طعنة في الصدر بسلاح أبيض، ومقيم بدائرة المركز، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفي.

وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل علي الميراث، انتهت بالهجوم عليه بسلاح أبيض قام بطعنه 11 طعنة في الصدر والقلب أودت بحياته.

تم القبض علي القاتل، وجاري استجوابه من قبل النيابة العامة، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.