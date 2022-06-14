اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:29 م
أكرم القصاص
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سفير الكويت ببيروت: لا حظر على سفر الكويتيين إلى لبنان

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:28 م
سفير الكويت ببيروت: لا حظر على سفر الكويتيين إلى لبنان الكويت
أ ش أ

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أكد سفير الكويت في بيروت الدكتور عبد العال القناعي أنه لا يوجد أي حظر على سفر الكويتيين إلى لبنان، موضحا أنه سبق وأن صدرت تحذيرات أمنية في ظروف معينة، وقد زالت هذه الظروف، متمنيا الأمن والأمان والاستقرار للبنان.
 
جاء ذلك في تصريحات اليوم الثلاثاء، عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام عمله في لبنان، والتي امتدت قرابة 15 عاما، حيث منحه عون اليوم وسام الأرز الوطني برتبة ضابط أكبر.
 
وأضاف القناعي أن اللقاء اليوم تضمن مباحثات في بعض الأمور التي رغب رئيس الجمهورية في متابعتها شخصيا، وفوضه بمتابعتها فور عودته إلى الكويت، معبرا عن سعادته بمنحه وسام الأرز الوطني برتبة ضابط أكبر، معتبرا أن الوسام يعبر عن أصالة وقوة وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
 
وأوضح السفير القناعي أنه سيتم تعيين سفير جديد للكويت في لبنان فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور ناصر محمد الصباح.

 


سفير الكويت ببيروت

الكويت

بيروت

لبنان



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