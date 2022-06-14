سفيرة واشنطن فى الناتو: زيلينسكى لديه صلاحية التفاوض مع روسيا أو مواصلة الحرب

كتب أحمد عرفة

أكدت السفيرة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" جوليان سميث، أنها لا تتوقع أي اختراق في ملف ممرات الغذاء بالبحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت السفيرة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي أنه لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي صلاحية قرار التفاوض مع روسيا أو مواصلة الحرب.

وفى وقت سابق وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، قصف قوات كييف الأخير على الأحياء المدنية فى دونيتسك بأنه "عمل بربرى"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكرانى كثف هجماته على دونباس فى الآونة الأخيرة.

وقال بيسكوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أن رئيس دونيستك دينيس بوشيلين، قد طلب دعما عسكريا إضافيا على خلفية تصعيد كييف واستهداف المدنيين"، مؤكدا أن الطلب أحيل إلى وزارة الدفاع الروسية.

على صعيد متصل، أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميترى بولنسكي، عن استيائه لعدم إبداء وسائل الإعلام الغربية رد فعل على قصف القوات الأوكرانية مستشفى للولادة في دونيتسك.