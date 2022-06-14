اليوم السابع
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زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى.. صور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:54 م
زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى.. صور تكدس مرورى بالطريق الزراعى
كتب محمد أبو ضيف

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تسبب غلق منزل الدائرى للمتجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى في ظهور تكدس مرورى أمام حركة السيارات للقادم من مناطق السلام والمرج اتجاه مدينة قليوب، مما دفع المواطنين إلى النزول من السيارات والسير على الأقدام لمسافات كبيرة هروبا من الزحام المرورى أمام المركبات بشتى أنواعها.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بظهور كثافات مرتفعة عبر الطريق الزراعى بسبب غلق منزل للطريق الدائرى، وانتقلت الخدمات المرورية الى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

 

المواطنين
المواطنين

 

اوناش المرور
اوناش المرور

 

تكدس مرورى
تكدس مرورى

 

تواجد الاوناش بالطريق
تواجد الاوناش بالطريق

 

تواجد الخدمات
تواجد الخدمات

 

غلق منزل الدائرى
غلق منزل الدائرى

 

 


إدارة المرور

زحام مرورى

حركة السيارات

الطريق الزراعى

غلق منزل الدائرى



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