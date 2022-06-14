رئيس وزراء الأردن: حريصون على التعاون مع مصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثى

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، رئيس مجلس النوَّاب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، وأكد الخصاونة في تدوينة عبر "تويتر" على العلاقات التاريخيَّة بين البلدين، والحرص على تعزيز التَّعاون المشترك ثنائيَّاً، وفي إطار آليَّة التَّعاون الثلاثي مع مصر.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين على متانة العلاقات بين العراق والأردن، والتعاون بما ينعكس بشكل إيجابي على الشعبين الشقيقين، ودعم مخرجات القمة الثلاثية التي تحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، ومنها ما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي والتعاون الصناعي وأنبوب النفط (البصرة - العقبة).

وقال الحلبوسي خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي بالعاصمة عمان، إنه عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الأمنية والاقتصادية والتجارية، وتشجيع الاستثمار.

وأشار الحلبوسي إلى أهمية دور السلطات التشريعية في كلا البلدين بدعم الحكومة؛ لتذليل العقبات، وتسهيل خطوات تنفيذها.

وثمن رئيس البرلمان العراقي "دعم الأردن والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الأردني عن شكره للوفد العراقي لتلبية الدعوة، معبرا عن موقف الملك والشعب الأردني الداعم لأمن واستقرار العراق، مؤكدا أن مجلس النواب الأردني داعم لمخرجات القمة الثلاثية والتعاون الثنائي والتنسيق المشترك في جميع المجالات، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.