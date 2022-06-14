رئيس فنزويلا يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية

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وصل إلى الكويت، الرئيس الدستورى نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية وحرمه النائب فى الجمعية الوطنية الفنزويلية سيليا ادالة مادورو، والوفد الرسمى المرافق له فى زيارة رسمية للكويت يجرى خلالها مباحثات رسمية مع ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان فى استقبال الرئيس الفنزويلى على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وتشكلت بعثة الشرف المرافقة من الديوان الأميرى برئاسة المستشار بالديوان الأميرى محمد عبدالله أبوالحسن.

ويرافق الرئيس الفنزويلى وفد رسمى يضم كلا من وزير القوة الشعبية للاتصال والمعلومات نائب الرئيس القطاعى للاتصال والثقافة والسياحة فريدى الفريد كونتريراس وقائد حرس الشرف الرئاسى ايفان رافائيل دالا، ووزير السلطة الشعبية ديوان الرئاسة خورخى اليزر مونسالف، ووزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية كارلوس رافائيل تورتوسا، ووزير السلطة الشعبية للزراعة والأراضى ويلمار الفريدو سوتيلدو، ووزير السلطة الشعبية للعلوم والتكنولوجيا جابريلا سيرفيليا راميريز، ووزير السلطة الشعبية والنقل رامون سيليستينو اراجويان، ووزير السلطة الشعبية للسياحة على ارنستو باريديس، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الفنزويلية البوليفارية.