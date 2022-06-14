اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات نهاية العام بكلية الطب البيطرى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:21 ص
رئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات نهاية العام بكلية الطب البيطرى جانب من الامتحانات
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية جديدة صباح اليوم للجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة؛ وذلك للاطمئنان والتأكد من سير امتحانات نهاية العام، ومتابعة مدى توفير الأجواء المناسبة للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحافظ على انتظامها، وتضمن تأديتها دون أية معوقات.
 
رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد محمد، عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، والقائمين على الامتحانات.
 
وقد تابع رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الثالثة بمدرجات الكلية، وتواجد المراقبين والملاحظين، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب، كما قام على هامش جولته بتفقد الأراضي التي تم استصلاحها بالكلية لخدمة الحظائر التي تستخدم لخدمة العملية التعليمية، والتدريب العملي للطلاب.
 

جامعة المنيا

امتحانات

الطب البيطرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

أهالى قرية النصر بالمنيا يناشدون لتوصيل المياه للمنازل.. والوحدة المحلية ترد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:00 ص

أحلى أكلة شعبية.. مراحل تصنيع الكشك الفلاحى بالمنيا.. مكوناته من القمح واللبن.. البديل للأكل فى كل الوجبات.. "أم محمد": الكشك فى البيت ستر أمام الضيوف.. وإضافة اللبن الحامض يجعل له فوائد صحية.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 07:30 م

شون وصوامع المنيا تستقبل 467 ألف طن من محصول القمح

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:11 م

إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:58 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة