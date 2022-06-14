رئيس بولندا يوقع على مشروع قانون يقضى بحل غرفة تأديبية للقضاة

وارسو (أ ش أ)

وقع الرئيس البولندى، أندريه دودا، على مشروع قانون يقضى بحل غرفة التأديبية للقضاة التابعة للمحكمة العليا البولندية، وهى خطوة مطلوبة لتستفيد البلاد من المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى للتعافى من جائحة فيروس كورونا.

وكانت الغرفة التابعة للمحكمة العليا، والتي تم تأسيسها في عام 2018، محور الإصلاحات القضائية التي قامت بها حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة، وكانت الغرفة لديها صلاحيات لمعاقبة أو عزل أي قاض .. إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت في يوليو الماضي بأن النظام التأديبي القضائي في بولندا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء، أن دودا وافق على التشريع وأرسله للنشر في مجلة القوانين، ليدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشره.

ويستبدل القانون الجديد، الذى أقره البرلمان الأسبوع الماضي، الغرفة التأديبية المثيرة للجدل بغرفة جديدة للمساءلة المهنية داخل المحكمة العليا في بولندا.

ولفت الراديو إلى أن حل الغرفة التابعة للمحكمة العليا البولندية من بين الشروط اللازمة لتحصل بولندا على 35.4 مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للمساعدة في التعافي من جائحة فيروس كورونا.