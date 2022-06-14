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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمرين بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:38 ص
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمرين بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من المستثمرين  بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.
 
وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل، مشروع نيرك بالمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ويشهد  بعد قليل إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء أمس الإثنين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
 
 

توطين صناعة السيارات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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