رئيس الوزراء يصل شرق بورسعيد لبدء تدشين استراتيجية تطوير صناعة السيارات

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، حيث من المقرر أن يشهد إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء أمس الأثنين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.