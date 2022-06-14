رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.