الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:21 م اجتماع الحكومة - أرشيفية كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي. اجتماع الحكومة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الموضوعات المتعلقة محافظ كفر الشيخ يعلن موافقة مجلس الوزراء على إقامة مشروعات خدمية الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:32 م مجلس الوزراء يستعرض مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تمهيدا لإطلاقها الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:30 م بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:24 ص وزير الشباب والرياضة يناقش مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية قرارات وتوصيات مجلس الوزراء العرب الإثنين، 06 يونيو 2022 11:26 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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