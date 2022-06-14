اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:21 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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