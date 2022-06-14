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رئيس الوزراء يدشن اليوم استراتيجية تطوير صناعة السيارات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:35 ص
رئيس الوزراء يدشن اليوم استراتيجية تطوير صناعة السيارات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يزور الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ،اليوم الثلاثاء ، المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ويشهد  إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء أمس الأثنين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
 
 

توطين صناعة السيارات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

شرق بورسعيد



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