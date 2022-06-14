رئيس الوزراء يتفقد مشروعا لتصنيع 240 ألف سيارة و10 عربات سكك حديدية سنويًا

كتبت هند مختار

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لشرح إلى الأعمال الجاري العمل عليها في مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، والتي تضمنت تنفيذ أعمال بإجمالي 9 أرصفة بحرية، و8 ساحات تداول، و64 كيلو مترا طرق.

واستمع مدبولي لشرح حول أعمال تنفيذ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»، والذي سيبلغ 300 ألف متر مربع، ومن المخطط تشغيله في النصف الثاني من عام 2023.

وتضمن الشرح، التأكيد على قدرة المصنع عقب تنفيذه على إنتاج من 8 إلى 10 عربات شهريا، مع إمكانية زيادة الإنتاج مع حاجة السكة الحديد لذلك، وإنشاء مجمع للسيارات بمساحة مليون متر مربع، والذي سيعمل فيه 3 من مصنعي سيارات بطاقة 240 ألف سيارة سنويا، مع وجود 400 ألف متر مربع مخصصة للصناعات المغذية.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، مشروع نيرك بالمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ويشهد بعد قليل إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء الإثنين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.