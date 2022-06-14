اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعا لتصنيع 240 ألف سيارة و10 عربات سكك حديدية سنويًا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:48 ص
رئيس الوزراء يتفقد مشروعا لتصنيع 240 ألف سيارة و10 عربات سكك حديدية سنويًا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لشرح إلى الأعمال الجاري العمل عليها في مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، والتي تضمنت تنفيذ أعمال بإجمالي 9 أرصفة بحرية، و8 ساحات تداول، و64  كيلو مترا طرق.
 
واستمع مدبولي لشرح حول أعمال تنفيذ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»، والذي سيبلغ 300 ألف متر مربع،  ومن المخطط تشغيله في النصف الثاني من عام 2023.
 
وتضمن الشرح، التأكيد على قدرة المصنع عقب تنفيذه على إنتاج من 8 إلى 10 عربات شهريا، مع إمكانية زيادة الإنتاج مع حاجة السكة الحديد لذلك، وإنشاء مجمع للسيارات بمساحة مليون متر مربع، والذي سيعمل فيه 3 من مصنعي سيارات بطاقة 240 ألف سيارة سنويا، مع وجود 400 ألف متر مربع مخصصة للصناعات المغذية.
 
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع عدد من المستثمرين  بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.
 
وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، مشروع نيرك بالمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ويشهد بعد قليل إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء الإثنين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

توطين صناعة السيارات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

شرق بورسعيد

رئيس مجلس الوزراء

صناعة السيارات

السكك الحديدية

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمرين بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:38 ص

رئيس الوزراء يتفقد موقع مشروع "نيرك" بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:13 ص

رئيس الوزراء يتفقد الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:47 ص

رئيس الوزراء يصل شرق بورسعيد لبدء تدشين استراتيجية تطوير صناعة السيارات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:08 ص

رئيس الوزراء يدشن اليوم استراتيجية تطوير صناعة السيارات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:35 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة