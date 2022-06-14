اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مستشفياتنا شبه خالية من الإصابات بالفيروس

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:29 م
رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مستشفياتنا شبه خالية من الإصابات بالفيروس الدكتور حسام حسنى
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الوضع الوبائى مستقر إلى حد كبير في مصر، ولكن فيروس كورونا ما زال موجودا ولكن بانتشار أقل، مناشدا من لم يتناول اللقاح أن يبادر بالحصول عليه.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: "شدة الحالات قلت كثيرا، ومستشفياتنا أصبحت شبه خالية من مرضى كورونا حالة أو اثنين بكل مستشفى، وأصبح جزءا أساسيا في طلبات السفر حاليا هو شهادة الحصول على لقاحات كورونا بالجرعة التنشيطية وبى سى ار، أو الباسبور الصحى الذى أصبح مساويا لباسبور السفر".
 
وتابع: "النشاطات الفيروسية تقل في الصيف وأمريكا والسعودية اعلنتا تعليق كل الإجراءات الاحترازية بعد أن وصلت إلى 70 % من تلقيح مواطنيها "أى مناعة القطيع"، ونحن اقتربنا من تلك النسبة، وفور الوصول إليها سنعلن نحن كذلك".

كورونا

مناعة القطيع

لقاحات كورونا

حسام حسنى



الموضوعات المتعلقة

الصحة تعلن تطعيم 46 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.. 4 ملايين حصلوا على الجرعة الثالثة.. حسام عبد الغفار : التلقيح بالجرعتين الأولى والثانية مهم.. حسام حسنى: نصل لمناعة القطيع بتطعيم 70 مليونا

الأحد، 29 مايو 2022 04:00 م

الصحة تعلن تطعيم 34.9 مليون بجرعتين من لقاح كورونا.. وتؤكد: 3.1 مليون حصلوا على الجرعة التنشيطية.. حسام عبدالغفار: اللقاحات متوفرة بمراكزها فى المحافظات.. وحسام حسنى يحذر: إياكم والتخلى عن الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 23 مايو 2022 12:00 ص

الصحة تطلق تحذيراتها لمنع عدوى كورونا فى العيد.. المتحور الجديد ينتشر أسرع 10 مرات من سابقيه.. حسام عبد الغفار: تراجع الإصابات وخفض التردد على المستشفيات.. وحسام حسنى: توفير أدوية البروتوكول العلاجى بالمستشفيات

الثلاثاء، 03 مايو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة