رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مستشفياتنا شبه خالية من الإصابات بالفيروس

رامى محيى الدين

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الوضع الوبائى مستقر إلى حد كبير في مصر، ولكن فيروس كورونا ما زال موجودا ولكن بانتشار أقل، مناشدا من لم يتناول اللقاح أن يبادر بالحصول عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: "شدة الحالات قلت كثيرا، ومستشفياتنا أصبحت شبه خالية من مرضى كورونا حالة أو اثنين بكل مستشفى، وأصبح جزءا أساسيا في طلبات السفر حاليا هو شهادة الحصول على لقاحات كورونا بالجرعة التنشيطية وبى سى ار، أو الباسبور الصحى الذى أصبح مساويا لباسبور السفر".

وتابع: "النشاطات الفيروسية تقل في الصيف وأمريكا والسعودية اعلنتا تعليق كل الإجراءات الاحترازية بعد أن وصلت إلى 70 % من تلقيح مواطنيها "أى مناعة القطيع"، ونحن اقتربنا من تلك النسبة، وفور الوصول إليها سنعلن نحن كذلك".