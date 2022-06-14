ذعر فى الأسواق الأوروبية بسبب غرق عملة البيتكوين والتضخم

فاطمة شوقى

أصيبت الأسواق الأوروبية بحالة من الذعر والقلق بسبب هبوط عملة البيتكوين، وانخفاض مؤشر Ibex 35 بنسبة 2.47٪ الذى انتهى بخسارة 8200 نقطة في الجلسة ؛ بينما زادت المخاطرة الإسبانية إلى 135 نقطة مع خسارة ​​البيتكوين 23000 دولار.

وأدى الارتفاع الوشيك لسعر الفائدة في أوروبا، والذي أضاف إلى تلك الجارية بالفعل في الاقتصادات الكبرى الأخرى لمكافحة التضخم ، إلى إثارة مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل ، وخطر حدوث ذلك يتسبب في تدفقات هائلة من المستثمرين من الأصول التي يعتبرونها الأكثر خطورة، حسبما قالت صحيفة "بولسامانيا" الإسبانية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية امس الاثنين حيث واصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا خسائرها مع تراجع مؤشر داكس 300 نقطة. بعد أن أدت أحدث أرقام التضخم في الولايات المتحدة إلى إصابة المستثمرين في جميع أنحاء العالم بحالة من الجنون، ويبدو أن المخاوف بشأن عدم اليقين الاقتصادي والمسار الإضافي للسياسة النقدية قد أدت إلى انخفاض المؤشرا

فيما يتعلق بالأسهم ، أنهت أسواق الأسهم الأوروبية الكبيرة ، الجلسة بانخفاض أكثر من 2٪. وانخفض مؤشر ايبكس 35 Ibex 35 بنسبة 2.47٪ وانتهى الأمر بخسارة 8200 نقطة في اليوم ؛ ومع ذلك ، فهي ليست الأسوأ بين أقرانها الأوروبيين، وفي فرنسا ، خسر مؤشر كاك40 2.67٪، وانخفض مؤشر داكس Dax في فرانكفورت بنسبة 2.43٪ وفي ميلانو انخفض مؤشر Ftse Mib بنسبة 2.81٪.

وانهارت عملة بيتكوين إلى ما دون 25 ألف دولار لأول مرة منذ نهاية 2020 في سوق متوتر، وهوى سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، أمس الاثنين 13 يونيو 2022 بنسبة 12.24% ليصل إلى 24200 دولار.

ويشهد سعر عملة بيتكوين حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في ظل رفع الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وإغلاق الصين بسبب الوباء، والضغوط الحكومية على تعدين العملات الرقمية المشفرة من بعض الحكومات.