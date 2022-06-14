اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:43 م
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خطوات الالتحاق بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب بالمنوفية.. وحد أدنى 260 درجة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:36 م
خطوات الالتحاق بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب بالمنوفية.. وحد أدنى 260 درجة معامل التنسيق - صورة أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، لقبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية بنين فقط بمحافظات "المنوفية والشرقية والغربية" اعتبارا من غدٍ الأربعاء وحتى الخميس الموافق 30  من الشهر الجارى، على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي: 
 
http://mcww.com.eg/Job/school2022.php
 
كان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد حضر أمس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة والعميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس المياه على مستوى الجمهورية، وتناول الاجتماع، فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية من يوم 15  يونيو الجارى، حتى 30  من الشهر نفسه، وتم تحديد مجموع 260 درجة كحد أدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة هذا العام.

رابط الالتحاق

المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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