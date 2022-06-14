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"خطة النواب" توصى بتخصيص 500 مليون جنيه إضافية لموازنة التعليم لمعلمى "الخامس الابتدائى"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:10 م
"خطة النواب" توصى بتخصيص 500 مليون جنيه إضافية لموازنة التعليم لمعلمى "الخامس الابتدائى" مجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أهم ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023،، بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه إضافية لموازنة وزارة التربية والتعليم لصرف حافز لمعلمى وموجهة الصف الخامس الابتدائى، وذلك ضمن برنامج تطوير التعليم.
 
وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد انتهت، خلال اجتماعها اليوم من إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات والوزارات بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه بما جاء به من توصيات.
 
 
 
 
 

 


خطة النواب

التعليم

الصف الخامس الابتدائى

المعلمين

الموجهين



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