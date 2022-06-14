اليوم السابع
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خسر زوجته وطفليه بسبب الغسالة.. أول ظهور للأب المكلوم بعد رحيل أسرته بالشرقية "لايف"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:50 م
خسر زوجته وطفليه بسبب الغسالة.. أول ظهور للأب المكلوم بعد رحيل أسرته بالشرقية "لايف" الأب
الشرقية - فتحية الديب

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرا تحدث خلاله الزوج الذي فقد زوجته وطفليهما، إثر تعرضهم لصعق كهربائي بغسالة في المنزل، حيث قال "أمين" يعمل ميكانيكي مقيم بندر بلبيس، إنه يعيش حالة من الحزن الشديد على الرحيل المؤلم لأسرته "زوجته وطفليه"، إثر تعرضهم لصعق كهربائي من الغسالة الكهربائية.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول كل من "سمر إ م "35 عامًا، ربة منزل مقيمة بندر بلبيس، وطفليها "محمد" 3 سنوات، و"فرح" 3 سنوات، متوفين إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل المنزل.

والتحريات الأولية أشارت إلى أن ربة المنزل تعرضت لماس كهربائي من الغسالة، وحاولت نجلتها الصغري فرح الإمساك بها فصعقت بالكهرباء، ثم الابن الآخر لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء، وشيع أهالي المدينة الجثامين وسط مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين.
 

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اخبار المحافظات



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