حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة المرج

قررت نيابة المرج، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط 3000 قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في المرج بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (3000 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم حبسه.