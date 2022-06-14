حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين فى الإسماعيلية

كانت قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 400 ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.