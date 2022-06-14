حبس سائق بالشرقية أشعل النيران بزوجة شقيقه لخلافات على شقة سكنية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة ابوحماد بالشرقية، اليوم،حبس سائق سكب البنزين على زوجة شقيقه الأكبر، وأشعل النيران فى جسدها، وذلك لخلافات بينه وبين شقيقه وإجباره على ترك شقته السكنية، أربعة ايام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول"هناء ع ف" 30 سنة مقيمة بندر أبوحماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام " رضا " 25 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكى يتزوج فى الشقة، مستغلا إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

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