حبس المتهمين بالاعتداء على طفلة وحملها سفاحًا بالشرقية 4 أيام

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة أبوحماد بالشرقية، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم في واقعة خطف طفلة وتناوب الاعتداء عليها حتى حملت سفاحًا بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من ج ح ح 55 عامًا، عامل، مُقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه 3 أشخاص بالاعتداء على ابنته ص، البالغة من العمر 14 عامًا، مستغلين إصابتها بإعاقة ذهنية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: ب م خ، طالب بالمرحلة الثانوية، وخ ع، 20 عامًا، حاصل على دبلوم فني، وال م ع، 18 عامًا، طالب بالتعليم الثانوي الفني، وأنهم استدرجوا الطفلة المجني عليها إلى منزل أحدهم في عزبة تابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، وهناك تناوبوا الاعتداء عليها حتى حملت منهم سفاحًا، فيما أفادت المعلومات الأولية بحدوث الواقعة قبل نحو ستة اشهر، وأن الأسرة قد اكتشفت الواقعة وما حدث عقب تغير حجم بطن ابنتهم نتيجة حملها.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض نيابة مركز شرطة الزقازيق، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لمدة أربعة ايام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على فريق من الطب الشرعي لتوقيع الكشف اللازم عليها.