حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وينشر اليوم السابع تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى السبت كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة