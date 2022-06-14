جولة فى سوق المواشى بالأقصر.. لايف

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله جولة داخل سوق المواشي في منطقة الحبيل بمدينة الأقصر، والتى تشهد إقبالا من التجار والمشترين قبل دخول عيد الأضحى المبارك.

وشهد سوق المواشي بمحافظة الأقصر حالة من الإقبال من الاهالي والتجار، حيث تنتشر أنواع مختلفة من المواشي منها العجول البلدي والفريزي والاسباني والمجري، وسط انخفاض في سعر الكيلو.

ويقول ابراهيم الخطيب أحد التجار للمواشي، ان الأسعار في السوق انخفضت بصورة كبيرة، موضحا ان تراجع الأسعار تساهم في إقبال كبير من الاهالي خلال الايام القادمة لشراء اضاحى العيد.

ويضيف إبراهيم الخطيب لليوم السابع، إنه توجد أنواع كثيرة في السوق أسبوعيا منها الجاموس البلدي والأبقار البلدي والمجري والاسباني والفريزيان، موضحا ان لكل نوع حجم مختلف وجودة لحوم متنوعة.























