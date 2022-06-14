جهاز الإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة بنهاية عام 2021

كتب: مدحت عادل

أصــدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليوم الثلاثاء نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة في 31/12/2021وكانت أهم مؤشراتها بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 مقابل 10.8 مليون مركبة

في 31/12/2020 بنسبة زيادة قدرها 1٪.

وجــاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.5 مليــون مركبــــــة بنسبـــــة 22.8٪ تليـــها محـافظـة الجيـزة بعـــــدد 1.3 مليــــون مركبــــة بنسبـــة 11.6٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 702.3 ألف مركبة بنسبة 6.4٪ وجـــاءت محافظــة شمــال سينــاء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 34.8 ألف مركبة بنسبة 0.3٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2021.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة ( الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية ) 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالي المركبـات في 31 /12/ 2021.

وكان العــــدد الأكــــبر للسيارات الخاصة (مــلاكي) حيث بلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 347.9 ألف سيـارة بنسبة 6.5٪ من اجمالى السيارات وأقلها سيارات مؤقت بعدد 72 سيارة .

وبلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة 180 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021 .

وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪ تليها اتوبيس الرحلات بعدد 48.4 الف بنسبة 26.9 وأتوبيس المدارس في المرتبــة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.3٪ من إجمالي الأتوبيسات.

وبلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.5 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021، وبلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 97.9 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2021، وبلغ اجمالى عدد التوك توك المرخص 307 الف توك توك بنسبة 2.8 % من اجمالى المركبات في 31/12/2021.