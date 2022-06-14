جامعة كفر الشيخ: تنظيم قوافل تنموية تحت عنوان محو الأمية الإلكترونية

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

وأكد رئيس الجامعة، المتابعة المستمرة لانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022م بمختلف الكليات، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع منتسبي الجامعة، موجها بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، تعظيم دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية الفعالة والإيجابية في مبادرة حياة كريمة، وتوفير كافة الخدمات الطبية والبيطرية والمجتمعية للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، والنظر في إمكانية تنظيم قوافل تنموية تحت عنوان محو الأمية الإلكترونية ضمن القوافل التي تنظمها الجامعة بمشاركة كلية الحاسبات المعلومات.

كما وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين والمشاركة في الحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وتعزيز التعاون والمشاركة في المبادرات العالمية التي تشجع ربط الجامعة بالصناعة من خلال الدور البحثي والمجتمعي للجامعة في تلبية وخدمة المجتمع المحلي في إطار رؤية مصر 2030، لدعم مجال البحث العلمي التطبيقي، وتقديم الدعم الفنى اللازم، ومتابعة إعداد الكليات للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ



رئيس جامعة كفر الشيخ



اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ