اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:47 م
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جامعة دمياط تعلن عدم مسئوليتها عن تنظيم حفلات تخرج لطلابها

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:22 م
جامعة دمياط تعلن عدم مسئوليتها عن تنظيم حفلات تخرج لطلابها جامعة دمياط - صورة أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت جامعة دمياط عن عدم مسئوليتها فى تنظيم أية حفلات للخريجين من أبناء الجامعة فى مختلف الكليات.

وأشار بيان للجامعة، إلى أنه بمناسبة قرب انتهاء الاختبارت النهائية، وتكرارًا لما يتم التنويه عنه كل عام؛ توجه جامعة دمياط عناية المنتسبين للجامعة والأفاضل أولياء أمور الطلاب، بأن كليات الجامعة لا تنظم حفلات تخرج لطلابها سواء داخل الجامعة أو خارجها

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الحفلات تُنظم بمعرفة الخريجين ولا علاقة للجامعة بها، وأى تصرف أو سلوك غير مقبول مجتمعيًا يتحمله من نظّم الحفل أو حضره برغبته وعلى مسئوليته.


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