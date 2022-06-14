جامعة المنصورة الجديدة تستقبل لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات

الدقهلية - مرام محمد

استقبل الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر عميد كلية الأعمال، والدكتور علي شريف وكيل كلية الأعمال جامعة المنصورة الجديدة.

وقد ضمت لجنة الزيارة كلا من الدكتور سمير أبو الفتوح صالح أستاذ نظم المعلومات المحاسبية بكلية التجارة جامعة المنصورة، والدكتور ياسر سمرة - أستاذ المحاسبة - عميد كلية التجارة جامعة دمياط.

وتأتي الزيارة بناء علي قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2021/12/26 بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة والاستمرار في قبول طلاب جدد بعد ذلك في الكليات الحديثة النشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.

وقد شكلت لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة فرعية للقيام بزيارة ميدانية لكلية الأعمال، جامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية وإعداد تقرير للعرض علي لجنة القطاع.

وقد استهل الدكتور معوض الخولى، الزيارة بالترحيب بفريق الزيارة، وأكد رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات الوليدة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، كما استعرض فيديو توضيحي يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة و أهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة و العصرية التى تقدمها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وقد أوضح أن التعليم يتم وجها لوجه بالإضافة إلى الأساليب والأنظمة التكنولوجية الحديثة والمنصات التعليمية مثل LMS and Connect ونظام بنوك الاسئلة الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى، ونظام الدفع الإلكترونى وإنترنت بسرعة 100ميجابيت، وبنية تكنولوجية متميزة لاستخدمها فى شبكة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية فى تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم وأن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلي وله الأولوية فى سوق العمل من خلال بعض الاتفاقيات الدولية.

هذا وقامت اللجنة بمعاينة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في كلية الأعمال على الطبيعة، حيث تفقدت مبنى الكلية من مدرجات وقاعات دراسية وقاعات استذكار، كما تفقدت مبنى المكتبة، ومعامل الحاسب الآلى، كما اطلعت على لائحة الكلية بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقها وكذا أعمال الامتحانات ونظم التقويم بالكلية، وعاينت مقر غرف التصحيح الالكتروني كما استمعت إلى شرح وافي من عميد الكلية ووكيل الكلية عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية.