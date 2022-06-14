اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:41 م
أكرم القصاص
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ثقافة السويس تناقش الخلود فى الشعر الإنجليزى بنادى الأدب

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:33 م
ثقافة السويس تناقش الخلود فى الشعر الإنجليزى بنادى الأدب جانب من المحاضرة
السويس – فريق المحافظات

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أقام نادي أدب قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان (الخلود في الشعر الإنجليزي) حاضر فيها الشاعرة فكرية غانم وأدارها مجدي متولي رئيس نادى أدب قصر ثقافة السويس.

وقالت الشاعرة فكرية غانم، إن الخلود في عالم الشعر والأدب هى أن يستطيع الكاتب أو الشاعر أن يخلد اسمه بكلمة يكتبها لتتوارثها أجيال وتفخر بها على مر الزمن.

وأضافت خلال المحاضرة، أن ما نقرأه أو نشاهده من أثر أدبي يكبر ويشمخ يوما بعد يوم في ذاكرة الزمن والبشر، ما هو إلا عصارة فكر ومشاعر ربما لم يتوقع صاحبها لها البقاء والخلود.

وقال عبد المنعم حلاوة رئيس فرع ثاقة السويس، أن المحاضرة تأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الأدباء والمبدعين في كافة الأقاليم الثقافية.


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