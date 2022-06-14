توفى أثناء أداء عمله.. محافظة الجيزة تنعى وكيل إدارة الإشغالات بحى شمال

كتب: سيد الخلفاوى

نعت محافظة الجيزة وكافة قياداتها التنفيذية والعاملين، شريف محمد مرسي وكيل إدارة الإشغالات بحي شمال الجيزة، والذي وافته المنيه اليوم الثلاثاء، أثناء تأدية عمله بحي شمال، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفى سياق آخر، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، وذلك فى إطار سعى المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده أعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط كبديل للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، حيث أكد المحافظ أن السوق الجديد مقام على مساحة 3700 م2 ومقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و 257 وحدة متحركة ( فروشات ) و تنفذ أعمال الإنشاء عن طريق مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية .