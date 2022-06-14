توريد 622 ألف طن قمح من المزارعين للشون والصوامع فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 846 ألف طن و117 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 621815 طنا و458 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 622661 طنا و575 كيلو قمح.

وأشار المحافظ، فى بيان له منذ قليل، إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

ولفت إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أى معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.