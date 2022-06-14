اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:42 م
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تهوية جيدة وزجاجات مياه.. أبرز استعدادات أسوان لامتحانات الثانوية العامة ..فيديو

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:52 م
تهوية جيدة وزجاجات مياه.. أبرز استعدادات أسوان لامتحانات الثانوية العامة ..فيديو عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يومى 20 و21 يونيو الجارى بالمواد الدراسية خارج المجموع وهى "التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، ثم تنطلق امتحانات المجموع يوم 26 يونيو الجارى.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية استعدت لماراثون امتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى اللجان الموزعة على إدارات المحافظة الخمسة وهى: "أسوان وإدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ودراو" بإجمالى 24 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة بالمكفوفين.
 
وأوضح "لطفى"، بأن مديرية التعليم أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالتأكد من نظافة اللجان وإضاءتها والتهوية الجيدة لها، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة المختلفة للطلاب والمراقبين على الامتحانات، مع توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب بالتعاون مع المجتمع المدنى.
 

 


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