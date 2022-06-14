تهوية جيدة وزجاجات مياه.. أبرز استعدادات أسوان لامتحانات الثانوية العامة ..فيديو

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية استعدت لماراثون امتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى اللجان الموزعة على إدارات المحافظة الخمسة وهى: "أسوان وإدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ودراو" بإجمالى 24 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة بالمكفوفين.

وأوضح "لطفى"، بأن مديرية التعليم أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالتأكد من نظافة اللجان وإضاءتها والتهوية الجيدة لها، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة المختلفة للطلاب والمراقبين على الامتحانات، مع توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب بالتعاون مع المجتمع المدنى.