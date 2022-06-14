تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية .. تعرف على المؤشرات الأولية

فريق المحافظات

أكدت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية،أنه جارى العمل على ترتيب إجراءات التنسيق للثانوية العامة والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها قبيل نهاية الأسبوع الجارى .

وأكدت قرنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤشرات الاولية تشير إلى أن درجات القبول بالثانوية العامة تنحصر بين 235 إلى 230 درجة كمؤشرات أولية وليست نهائية، مؤكدة أن العمل على قدم وساق فى سبيل الوصول إلى التنسيق الذى يتناسب والمجاميع الكاملة لمحافظة المنوفية، وحتى يكون هناك عدالة كاملة بين الطلاب، مؤكدة أن الإعلان عن التنسيق سيكون مع نهاية الأسبوع الجارى .

كانت إدارة شبين الكوم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد تصدرت المركز الأول بين إدارات محافظة المنوفية فى عدد الأوائل المتفوقين من الإدارة بين جميع الإدارات لتحصد 7 مراكز من بين 24 مركزا من الأوائل على مستوى محافظة المنوفية .

فيما تلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مركز منوف بالحصول على 4 أربعة مراكز للمتفوقات بين إدارات المحافظة، ولتحصد المركز الثالث كلا من إدارة قويسنا بثلاثة أوائل وإدارة أشمون بثلاثة أوائل وإدارة تلا بثلاثة من الأوائل، بينما جائت إدارة الشهداء فى المركز الرابع بأثنين من الأوائل وجائت الباجور وبركة السبع فى المركز الخامس برصيد واحد لكل مركز.

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالب وعدد الناجحين 58928 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80% وبلغ عدد المتقدمين 41 طالب وعدد الناجحين 36 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,6% وتقدم للامتحان 5376 طالب وحضر 5117 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالبا وعدد الناجحين 11 طالبا.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.